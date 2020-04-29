938 тисяч людей у світі вилікувалися від коронавірусної інфекції. У найбільш уражених Іспанії та Італії кількість тих, хто одужав, стабільно перевищує число нових випадків зараження. Уряди різних країн балансують між збереженням позитивної тенденції і відновленням свободи переміщення громадян.

Як саме виходять із карантину - дивіться далі в огляді.

Греція планує приймати гостей уже в середині липня, на це сподівається тамтешній міністр туризму. З 4 травня країна поступово виходитиме з карантину. Передусім відновлять роботу невеликі магазини і салони краси. Скасують систему СМС для виходу з будинку, а також дозволять поїздки у межах провінцій. Церкви будуть знову відчинені для парафіян, однак з умовою дотримання дистанції. Те саме вимагатимуть і від відпочивальників на пляжах. Саме через довгоочікуваних туристів Греція виходить із карантинної кризи. Минулого року країну відвідали понад 30 мільйонів подорожувальників, які збагатили її скарбницю на 18 мільярдів євро.

До виходу з карантину готують метро у Мілані. У потягах з'явилися написи італійською та англійською "стійте тут" і "будь ласка, не сідайте, поважайте соціальну дистанцію". Коли заборона на вихід з дому набула чинності, кількість пасажирів впала на 90 відсотків. Після зняття обмежень менеджери очікують, що вона зросте до 30 процентів. Працювати дозволили і кав'ярням та ресторанам, знову готують піцу на її батьківщині - в Неаполі. Тут більша частина економіки - це кулінарія, тому відкрити малий бізнес було ключовим рішенням, каже очільник регіону. Замовлення ресторани приймають телефоном, а їжу доставляють додому. Уже три тижні в Італії фіксують зменшення нових випадків захворювання на COVID-19 та зростання кількості тих, хто вилікувався.

Французькі законодавці затвердили план виходу країни з карантину і підтримки економіки. З 11 травня відкриють школи, запрацює громадський транспорт та другорядний бізнес. Кафе, ресторани, кінотеатри поки що будуть зачинені, але, і попри це, парижани з нетерпінням чекають на послаблення обмежень. Вірус шириться Францією нерівномірно, тому і карантин регулюватимуть відповідно. Уряд також обіцяє щотижня проводити 700 тисяч ПЛР-тестів, вони будуть оплачені в рамках державної системи медичного страхування.

З 11 травня скасують деякі заборони і в Канаді, а саме: в найбільш населеній і найсильніше ураженій провінції Квебек. Відновлять роботу дитсадки і початкові школи. А ось у провінції Онтаріо, другій за кількістю інфікованих у країні, її очільник заявив - важливо не коли ми виходимо з карантину, а як саме. Тому чітких дат не встановлюють, фокусуються на тестуванні громадян і встановленні контролю над кластерами COVID-19. Карантин скасовуватимуть точково.

Другий найстаріший парк розваг у світі - Тіволі, що в Копенгагені - відчинив свої двері для дітей. Дошкільнятам із батьками дозволили відвідати сад безкоштовно. Водночас для решти містян він поки що закритий, тож діти насолоджуються можливістю вільно побігати після кількох тижнів карантину. Данія ввела обмеження однією з перших в Європі, так само їх і скасовує. Початкові школи відновили роботу два тижні тому. Поки що заборонені масові зібрання на вулицях.