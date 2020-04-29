Якщо ви ще міркуєте, як виграти від карантину, подумайте про власний ютуб-канал. Під силу це кожному, головне - запропонувати дещо оригінальне, або ж таке, що користується попитом. Причому вік у цій справі не має значення.

Яскравий приклад маємо на Прикарпатті. П'ятирічна Ніколь за час карантину записала сорок відеоуроків з китайської мови. Її ролики в інтернеті набирають сотні переглядів, а серед глядачів не - лише діти. Більше розкажуть мої колеги.

Готові? Ніхао друзі! Во джао Ніколь. Ми знову продовжуємо з вами вчити китайську мову.

П'ятирічна Ніколь записує черговий відеоурок. Двоюрідний брат Артем у неї за головного учня. А ось мама і оператор, і режисер.

Сьогодні ми з вами вивчимо - сім'я. Китайською це буде "уо йоу цзя". Я маю сім'ю. Артемчик повтори.

Такі ‎уроки Ніколь записує щодня, відколи в Україні карантин, - розповідає її мама. Каже, ідея - доньчина.

Ірина Ілійчук, мати Ніколь:

Перше відео було примітивненьке, лялічки дві, нахао, цзайцзієн і бай- бай. Потім я замітила і кажу: а що ми сьогодні будемо знімати? А сьогодні давай будемо книжечку робити.

Ніколь, викладачка китайської мови:

- А чому ти вирішила саме китайську вчити. - Бо китайська саме важлива.

Кожен відеоурок дівчинка присвячує окремій темі - родина, тварини, природа, і навчає китайських слів та типових фраз для спілкування. Мову Ніколь опановує з батьками. Її мати - філолог, викладає китайську мову в одному з університетів Івано-Франківська. Батько з Китаю.

Ірина Ілійчук, мама Ніколь:

Так, як батько в неї китаєць, ми були в Китаї. Буває я із студентами провожу пари онлайн третій-четвертій курс, і щось вони не знали і Ніколь сиділа біля і їм підказувала.

Попри юний вік, у Ніколь помітні педагогічні здібності. Запевняє - вивчити китайську може кожен.

- Можеш мене пару слів навчити. - Ніхау - привіт. Ні цзяо шама мінцзи? Як тебе звати.- Ще раз. - Ніджау ши маміндже.

Ірина Ілійчук, мати Ніколь:

Я думала, що це більше для дітей буде, але і дивилися старші люди. Навіть мої друзі. Мого віку пишуть, що мама дивиться, бабуся дивиться.

Записувати відео дівчинка планує до завершення карантину. Каже, потім люди просто не матимуть часу, його дивитися. Хоча, на навчання час завжди має бути, - вважає маленька викладачка китайської.