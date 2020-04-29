Львов открывает рынки и просит частично открыть бары и рестораны [ Редактировать ]
Комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове решила открыть продуктовые рынки в городе. Об этом в видеообращении заявил мэр Львова Андрей Садовой.
"Решения, которые сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове: 1 мая открываем продуктовые рынки. Также обращаемся к Кабинету министров Украины с просьбой открыть доступ к паркам и скверам и разрешить работу летних террас для кафе и ресторанов с 12 мая", - заявил Садовой.
"Учитывая, что показатель заболеваемости в разных городах разный, целесообразно, чтобы органы местного самоуправления самостоятельно определяли, могут ли субъекты предпринимательской деятельности возобновить свою работу", - сообщает сайт Львовской мэрии.
С 12 мая городские власти Львова просят Кабмин разрешить работу следующих субъектов предпринимательской деятельности:
- мастерским по ремонту часов, одежды, обуви, галантереи;
- парикмахерским;
- магазинам строительных материалов;
- магазинам хозяйственных товаров;
- книжным магазинам;
- цветочным рынкам;
- магазинам канцелярских товаров;
- фотосалонам;
- магазинам бытовой техники;
- автокинотеатрам;
- магазинам по продаже средств связи;
- розничной торговли текстильными товарами в специализированных магазинах.
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