Комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове решила открыть продуктовые рынки в городе. Об этом в видеообращении заявил мэр Львова Андрей Садовой.

"Решения, которые сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове: 1 мая открываем продуктовые рынки. Также обращаемся к Кабинету министров Украины с просьбой открыть доступ к паркам и скверам и разрешить работу летних террас для кафе и ресторанов с 12 мая", - заявил Садовой.

"Учитывая, что показатель заболеваемости в разных городах разный, целесообразно, чтобы органы местного самоуправления самостоятельно определяли, могут ли субъекты предпринимательской деятельности возобновить свою работу", - сообщает сайт Львовской мэрии.

С 12 мая городские власти Львова просят Кабмин разрешить работу следующих субъектов предпринимательской деятельности: