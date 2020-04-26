Из-за экономического кризиса, вызванным пандемией коронавируса, во Львовском горсовете сократят 181 сотрудника. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в видеообращении к жителям города, опубликованном на сайте горсовета.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн. в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли не простое решение - мы решили оптимизировать численность сотрудников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека", - заявил Андрей Садовой.

Вместе с тем мэр Львова заверил, что городские власти продолжат инвестировать в инфраструктуру. Все дорожные ремонты будут продолжены, "поскольку это дает возможность привлечь людей и те же налоги затем будут поступать в наш местный бюджет".

Для поддержки местного бизнеса во Львове запускается программа "Сделано во Львове". Она предусматривает маркировку продуктов и товаров местного производства. Тем самым горожан начнут стимулировать покупать продукцию львовских производителей. Это обеспечит дополнительные поступления в местный бюджет и поможет создавать новые рабочие места.