На яких умовах послаблюють карантин країни Європи [ Редактировать ]
Французький парламент проголосував за послаблення карантину. Згоди депутати дійшли не швидко, та все ж вирішили ризикнути та почати знімати локдаун. Оголосили про етапи скасування карантину і в Греції. На яких умовах - розкаже Олена Абрамович.
Сходити в перукарню, побачити рідних чи хоча б просто без зайвого стресу вийти на пробіжку - парижанам таку можливість обіцяють зовсім скоро - з 11 травня. Тож вони радіють можливості планувати хоча б такі незначні справи.
Насамперед? Я влаштую вечірку - хочу вечірку з друзями Треба бути обережним. Хоча дуже хочеться побачити онуків, дітей і, звісно ж, найкращих друзів.
Дозволять і запрошувати гостей, проте не більше ніж 10 осіб одночасно. Запрацюють малі бібліотеки і музеї, садочки та початкові школи, а ще - всі магазини. Дійти згоди французьким депутатам було нелегко. Дебатували аж три години.
Жан-Крістоф Лагард, депутат:
Регіони, де вірус не дуже поширився, мають вийти з локдауну першими. Треба також перевірити стан усіх лікарень - чи є місця в реанімації, чи достатньо персоналу, антисептиків і головне - масок.
Масковий режим у Західній Європі запроваджено не скрізь. Носити маски не зобов'язували, через дефіцит. Ходити в них у Бельгії, Італії та Франції людей попросили лише тепер - одночасно з послабленням карантину. І не всюди. Приміром, бельгійці та французи маски носитимуть лише у транспорті.
Едуар Філіпп, прем'єр-міністр Франції:
Носити маски доведеться у всіх видах громадського транспорту. Від метро до автобусів щонайменше наступні три тижні. Потрібно також дотримуватися дистанції, тож метро тепер зможе перевозити значно менше пасажирів.
Чи мають бути в масках покупці в магазинах - вирішуватимуть самі підприємці.
Вибірково вимагатимуть носити маски і в Греції. Там, до речі, рівень смертності від коронавірусу у 25 разів нижчий, ніж у Франції. Країна має одні з найкращих показників у Європі - за весь час епідемії померли лише 138 людей.
Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції:
[Ми можемо сміливо стверджувати, що вжиті нами заходи виправдали себе. Статистика беззаперечна: вже багато днів нові випадки зводяться до мінімуму. Також дедалі менше пацієнтів із коронавірусом у лікарнях.
Із 4 травня у Греції відкриються роздрібні магазини й перукарні. З 17 можна буде вільно відвідувати храми. Кафе й ресторани відкриють тераси на початку літа. А от коли розпочнеться туристичний сезон, поки що невідомо.
Гаррі Теохаріс, міністр туризму Греції:
Це питання на мільйон доларів. Звісно, все залежить від інших країн, як вони впораються з кризою, але наша мета - відкритися в липні.
І тут справді йдеться про великі гроші. Торік Греція отримала від туризму 18 мільярдів євро прибутків, країну відвідали 34 мільйони людей. Тож влада має намір відкрити двері для відвідувачів - насамперед із багатших європейських країн.
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