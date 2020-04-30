Открытие рынков в Украине: появилось решение правительства [ Редактировать ]
В четверг, 30 апреля, Кабинет министров опубликовал решение об открытии рынков в Украине. Соответствующий документ размещен на правительственном портале.
Согласно постановлению, разрешается работа продуктовых рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных главным санитарным врачом Украины.
Кроме того, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение действия карантина должна обеспечить:
- проведение ежедневных внеплановых проверок за соблюдением продуктовыми рынками противоэпидемических требований;
- присутствие не менее двух инспекторов на каждом рынке в течение всего времени его работы и проведение ими внеплановых проверок.
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет осуществлять ежедневные внеплановые проверки агропродовольственных рынков. На каждом базаре в течение всего времени его работы обязательно будут присутствовать не менее двух инспекторов.
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