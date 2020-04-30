Найден препарат, способный победить коронавирус [ Редактировать ]
Исследователи из США после длительных исследований увидели значительный эффект лекарства Ремдесивир при борьбе с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Science Alert.
По их словам, новый препарат может блокировать размножение вирусных бактерий в организме и значительно сократить время выздоровления.
"Данные свидетельствуют, что Ремдесивир показывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на выздоровление... Доказано, что лекарства могут блокировать вирус",- отмечается в сообщении.
Известно, что за время тестирования самый быстрый случай полного восстановления после COVID-19 занял 11 дней.
Кроме того, Ремдесивир снижает смертность от болезни почти на 4%.
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