Исследователи из США после длительных исследований увидели значительный эффект лекарства Ремдесивир при борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Science Alert.

По их словам, новый препарат может блокировать размножение вирусных бактерий в организме и значительно сократить время выздоровления.

"Данные свидетельствуют, что Ремдесивир показывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на выздоровление... Доказано, что лекарства могут блокировать вирус",- отмечается в сообщении.

Известно, что за время тестирования самый быстрый случай полного восстановления после COVID-19 занял 11 дней.

Кроме того, Ремдесивир снижает смертность от болезни почти на 4%.

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