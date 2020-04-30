Мобильное устройство от корпорации Apple получит обновление, в котором можно будет разблокировать устройство не снимая маску.

Об этом сообщает MacRumos.

По информации, апдейт системы в бета-версии появился 29 апреля.

Отмечается, что Face ID сможет определять человека в маске и с помощью цифрового пин-кода совершать вход в устройство.

К тому же таким образом пользователи могут не рисковать снимать защитную маску в общественных местах без риска инфицирования.

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