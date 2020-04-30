IPhone "поможет" владельцам не заразиться коронавирусом [ Редактировать ]
Мобильное устройство от корпорации Apple получит обновление, в котором можно будет разблокировать устройство не снимая маску.
Об этом сообщает MacRumos.
По информации, апдейт системы в бета-версии появился 29 апреля.
Отмечается, что Face ID сможет определять человека в маске и с помощью цифрового пин-кода совершать вход в устройство.
К тому же таким образом пользователи могут не рисковать снимать защитную маску в общественных местах без риска инфицирования.
Читайте также, Google и Apple начнут отслеживать больных коронавирусом. В специальном приложении можно будет указывать свои симптомы.
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