Це п'ятий за величиною "місячний камінь" на Землі

У Британії виставили на аукціон шматочок Місяця. Його стартова вартість майже два з половиною мільйони доларів. Лот пустять з-під молотка на приватному аукціоні "Кристіз" уже сьогодні. Космічний об'єкт знайшли у пустелі Сахара.

Це п'ятий за величиною "місячний камінь" на Землі. Вага астероїда тринадцять з половиною кілограмів. Загалом на Землі лише пів тонни місячної породи. Представники аукціону кількість учасників не розголошують, утім, кажуть, ажіотаж як ніколи.