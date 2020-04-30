Як виглядає скандинавська версія карантину? І скільки коштує справжній шматок Місяця? Про це та інше - в нашому огляді ет

Карантин по-шведськи. У парку міста Лунд комунальники розкидають перегній, щоб віднадити людей відпочивати на траві. Влада спочатку рекомендувала громадянам дотримуватися дистанції, але тотального локдауну в країні не запроваджувала. Розрахували, що здорова економіка не тільки забезпечить гідне життя молоді, а й дозволить краще піклуватися про літніх людей. Утім останні цифри поширення COVID-19 в країні невтішні. Там вже 20 тисяч хворих. Півтори тисячі інфікованих померли.

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Готуйте з бабусею. 84-річна італійка Неріна Таманті проводить онлайн майстер-класи з приготування домашньої пасти. Рецепти унікальні, їх родина зберігає протягом кількох поколінь. Зазвичай Неріна проводить майстер-класи для туристів, вони надсилають заявки через популярну платформу, що пропонує житло і різноманітні розваги у місті, куди прибуває подорожувальник. Але на карантині вирішила працювати через Інтернет. Один майстер-клас коштує 60 доларів. Нонна, тобто бабуся, не лише демонструє приготування макарон, а й рекомендує, якими овочами, м'ясом, рибою чи вином їх можна доповнити.

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Розваги із тваринами - найкращі ліки від суму, особливо на карантині. Так кажуть менеджери аквапарку в японському місті Йокогама. Артисти разом з дельфінами, морськими котиками і білугами показують шоу онлайн. У басейні - акробатичні трюки, синхронне плавання і навіть екстремальні номери. А для пінгвінів створили справжній подіум, на фоні з'явилися проекції розквітлих сакур.