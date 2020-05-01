На Житомирщині локалізували всі осередки займання, відкритого полум'я немає, - про це повідомляють надзвичайники.

Нагадаємо, напередодні там виникли чотири нові осередки вогню. Горіло в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах. Рятувальникам вдалося приборкати полум'я, нині гасять тління лісової підстилки та пеньків. У таких умовах рятувальники знову і знову звертаються до громадян із проханням не палити траву і сміття.

Микола Чечоткін, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій: