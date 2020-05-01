На Житомирщині локалізували всі осередки займання - ДСНС [ Редактировать ]
На Житомирщині локалізували всі осередки займання, відкритого полум'я немає, - про це повідомляють надзвичайники.
Нагадаємо, напередодні там виникли чотири нові осередки вогню. Горіло в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах. Рятувальникам вдалося приборкати полум'я, нині гасять тління лісової підстилки та пеньків. У таких умовах рятувальники знову і знову звертаються до громадян із проханням не палити траву і сміття.
Микола Чечоткін, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій:
Припиніть, будь ласка, випалювати залишки рослинності, траву і сміття. У нашій державі з початку року вже виникло близько 23 тис. пожеж у природних екосистемах, що у півтори рази більше, ніж у минулому році, а площа пожеж зросла у три рази більше і становить майже 60 тис. гектарів. І це без урахування пожеж у зоні відчуження та пожеж на Житомирщині.
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