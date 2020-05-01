У КМДА оцінили готовність ринків до виходу з карантину [ Редактировать ]
Жоден з агро-продовольчих ринків столиці не готовий до відкриття під час карантину, - про це заявили в КМДА. Зазначили, що базари будуть відкриватися поступово, але лише за умов виконання усіх протиепідемічних вимог.
У КМДА також поточнили, що стихійна торгівля навколо ринків - заборонена.
Нагадаємо, Кабмін дозволив поновити роботу базарів, але за певних умов: масковий режим, дистанція три метри і дезінфекція щотри години.
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