У світі на коронавірус захворіли вже понад 3 мільйони 250 тисяч людей, третина з них одужала. Померли - 233 тисячі.

Найбільше інфікованих у США - понад мільйон осіб. У Європі на першому місці за кількістю інфікованих - Іспанія, далі йдуть Італія та Велика Британія.

Бразилія за минулу добу встановила черговий анти-рекорд - 7 нових тисяч інфікованих, а рівень смертності в країні майже 7 відсотків.

У Канаді, кількість жертв коронавірусу перевищила 3 тисячі осіб, там рівень смертності 6 відсотків. За інформацією ВООЗ, у світі вже працюють над понад сотнею видів потенційної вакцини, з них вісім затверджені для клінічних випробувань.