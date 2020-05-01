Бойовики застосували на Донбасі великокаліберні міномети [ Редактировать ]
Чотири рази російські окупанти напередодні обстрілювали наші позиції. Під ворожим вогнем опинилися опорні пункти неподалік Павлополя, Пісків та Новотошківського. Бойовики гатили з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Минулося без втрат серед українських воїнів.
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