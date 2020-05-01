В Хмельницком с 1 мая возобновили работу продуктовые рынки, киоски по продаже кофе и прессы. Об этом сообщается на сайте городского совета.

"Робота продуктовых рынков будет контролироваться Госпотребслужбой и должна соответствовать требованиям, которые определил главный санитарный врач страны.

Кроме этого, по решению штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, с 1 мая в городе разрешается работа кофейных киосков. Правда, если их владельцы не смогут обеспечить соблюдение карантинных требований, работа киосков может быть вновь приостановлена", - скаано в сообщении.

Власти областного центра также решили с 1 мая разрешить работу киосков по продаже прессы, а с 12 мая - парикмахерских, салонов красоты и косметологических кабинетов. Для них подготовили особые карантинные требования.

За последние сутки в Хмельницком коронавирус COVID-19 подтвержден у двух человек. Всего за время пандемии в Хмельницком зафиксировано 16 случаев заболевания COVID-19: 12 человек выздоровели, 1 человек умер, трое продолжают лечение.

По области коронавирус диагностирован у 93 человек, из них 11 только за последние сутки.

Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине зафиксировано 455 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли. С навала эпидемии COVID-19 подтвержден у 10 861 человек, из них 272 умерли.