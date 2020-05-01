1 мая в Украине возобновят работу 872 агропродовольственных рынка. Такое решение 29 апреля принял Кабинет министров Украины, сообщает пресс-служба правительства.

В Киеве возобновит работу "Столичный рынок", во Львове откроются все продуктовые рынки за исключением оптового рынка "Шувар" (он продолжал работать в обычном режиме), в Запорожье начнут работать "Центральный" и "Крытый", в Одесской области - Измаильский рынок.

После проверки Госпотребслужбой и положительного вывода о соблюдении противоэпидемических требований, откроются и остальные рынки - с разрешения местных власти.

Главный государственный санитарный врач Украины разработал и утвердил перечень требований при осуществлении торговли пищевыми продуктами и агропродовольственных рынках:

наличие регистрации агропродовольственного рынка как операторов рынка пищевых продуктов;

допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии медицинской маски (респиратора);

прохождения бесконтактного температурного скрининга;

наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

на территории рынка не может находится более одного покупателя на 10 кв. м. торговой площади;

расстояние между продавцами - не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;

отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

обеспечения постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;

агропродовольственные рынки обязуются соблюдать профилактические меры для противодействия распространения COVID-19 и оперативно устранять нарушения.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет осуществлять ежедневные внеплановые проверки агропродовольственных рынков. На каждом базаре в течение всего времени его работы обязательно будут присутствовать не менее двух инспекторов.