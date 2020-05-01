В Украине возобновляют работу рынки: список и правила [ Редактировать ]
1 мая в Украине возобновят работу 872 агропродовольственных рынка. Такое решение 29 апреля принял Кабинет министров Украины, сообщает пресс-служба правительства.
В Киеве возобновит работу "Столичный рынок", во Львове откроются все продуктовые рынки за исключением оптового рынка "Шувар" (он продолжал работать в обычном режиме), в Запорожье начнут работать "Центральный" и "Крытый", в Одесской области - Измаильский рынок.
После проверки Госпотребслужбой и положительного вывода о соблюдении противоэпидемических требований, откроются и остальные рынки - с разрешения местных власти.
Главный государственный санитарный врач Украины разработал и утвердил перечень требований при осуществлении торговли пищевыми продуктами и агропродовольственных рынках:
- наличие регистрации агропродовольственного рынка как операторов рынка пищевых продуктов;
- допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии медицинской маски (респиратора);
- прохождения бесконтактного температурного скрининга;
- наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;
- на территории рынка не может находится более одного покупателя на 10 кв. м. торговой площади;
- расстояние между продавцами - не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);
- проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;
- отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
- обеспечения постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;
- агропродовольственные рынки обязуются соблюдать профилактические меры для противодействия распространения COVID-19 и оперативно устранять нарушения.
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет осуществлять ежедневные внеплановые проверки агропродовольственных рынков. На каждом базаре в течение всего времени его работы обязательно будут присутствовать не менее двух инспекторов.
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Уже завтра, 30 апреля, смогут возобновить работу 872 продовольственных рынков. Основным условием для их работы является решение соответствующего территориального органа Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
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Документ розміщено на урядовому порталі. Відповідно до постанови, дозволяється робота базарів - за умови дотримання протиепідемічних вимог, а саме: на територію пускати лише в медичних масках