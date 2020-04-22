В Хмельницкой области подтвердили еще один летальный случай от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что 22 апреля умерла монахиня Головичнецкого монастыря, которая ранее была госпитализирована в Хмельницкую областную больницу.

"По состоянию на 16:20 22 апреля в Хмельницкой области есть еще один летальный случай вследствие заболевания COVID-19. Это женщина с Летичевского района, монахиня Головчинецкий монастыря, которая была на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице", - сообщили в ОГА.

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