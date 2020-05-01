NASA відправить на Марс гелікоптер [ Редактировать ]
Космічна агенція НАСА відправить на Марс гелікоптер. Автомат на червону планету доставлять разом з ровером Perseverance, тобто "Стійкість". Запуск місії планують в липні.
Підніматися над поверхнею планети дрон, оснащений камерами, зможе максимум на 10 метрів. Він розвідуватиме місцевість і допомагатиме марсоходу обрати найкращий маршрут.
Таким чином Ingenuity (Винахідливість), так назвали апарат, здійснить першу спробу людства запустити літальний апарат на іншій планеті. Місія розпочнеться у липні цього року.
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