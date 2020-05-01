Тисячі вчених на різних континентах наполегливо працюють над винайденням вакцини проти коронавірусу. Про успіхи фахівців у цій надважливій царині - дивіться в нашому дайджесті.

Людство наближається до створення вакцини від COVID-19. Так Німецька компанія Biontech у співпраці із американським гігантом Pfizer вже почала клінічні випробування своєї версії сироватки від коронавірусу.

В Компанії повідомляють що, за успішних тестувань, вакцина може бути готова до екстреного застосування вже восени. Початкові результати можуть бути опубліковані вже на початку наступного місяця. Також, ще дві вакцини вже випробовують на людях в США. Вакцини розробляють американські фармацевти з Moderna Inc і Inovio Pharmaceuticals Inc.

У китайському місті Ухань ста восьми добровольцям у віці 18-60 років ввели експериментальну вакцину проти коронавірусу, розроблену китайською фармацевтичною фірмою Cansino Biologics і військовими. Учасники експерименту були поділені на три групи по 36 людей, а потім отримали низьку, середню або високу дозу препарату. Випробування проводять на спеціальній поліцейській базі. Зараз його учасники - під цілодобовим наглядом.

У Великій Британії вже тиждень тривають клінічні випробування вакцини на людях. До середини травня науковці планують протестувати сироватку на півтисячі добровольців. І якщо все пройде успішно, тестування поширять на інших бажаючих.

При цьому досліджують одночасно два варіанти вакцини. Крім того,під егідою ВООЗ та університету Оксфорда почалися два найбільших в світі клінічні випробування ліків проти коронавірусної хвороби. Так, дослідження проведуть приблизно в 170 лікарнях Великої Британії на майже восьми тисячах пацієнтів, де медики і науковці перевірятимуть, чи зможуть 5 вже наявних ліків зупинити відтворення коронавірусу в організмі.

В Ізраїлі вчені вже влітку почнуть клінічні випробування на людях вакцини проти коронавірусу SARS-COV-2. Також, група науковців з Ізраїльського інституту біологічних досліджень заявила про те, що їм вдалося отримати антитіла до вірусу SARS-COV-2.