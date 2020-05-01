І досі жодного покарання не поніс інший одіозний бізнесмен та політик - колишній очільник "Укрбуду" Максим Микитась. А тим часом проблеми його "спадку" вирішують 14 тисяч інвесторів та Київміськбуд! При чому власники недобудованого житла знову проводять акції, записують відеозвернення та петиції.

Бо виявляється, що гарантія і слово президента, що "Укрбуд" добудують, легко множать на нуль бюрократи різного рівня. А "Київміськбуду" не дають нормально працювати і виконувати свої зобов'язання. Докладніше - Богдан Вербицький.

У цій історії все за традиційним українським сценарієм. Спочатку корупція - Микитась користувався своїми політичними зв'язкам і мав величезні привілеї. Потім гучні викриття і суди.

Та в цьому судовому серіалі поки що не видно кінця. А на кону величезні статки.

Ігор Кушнір, голова правління, президент ПРАТ "ХК "Київміськбуд":

Это полтора миллиона квадратних метров.

А в заручниках десятки тисяч українців. Які проводять мітинги та звертаються до президента.

Чому всі вони досі не можуть отримати купленого житла? Хто гальмує процес передачі об'єктів "Укрбуду"? І Коли майже 14 тисяч інвесторів отримають ключі від своїх законних квартир?

17 этаж. Если вот отсюда посмотреть, оно там видно. Отсюда. Но пока только голе стены и голая коробка.

Пан Даулет показує нам отвори для вікон своєї майбутньої квартири, хоча вже зараз він мав би в ній робити ремонт. За проектом будинок повинен мати ось такий вигляд. Але по факту - тут лише "коробка".

За нами стоит вот этот вот недострой. Вы видите. Там стоит 4 секции 1, 2, 3, секции - они не достроены.

Загалом у цьому ЖК заплановано шість будинків. Два уже здані, там живуть люди. Територію облаштували частково. Плитка та бордюри тут не скрізь. З групою інвесторів ми спускаємося нижче.

Вот там въезд в паркинг пятого-шестого дома. И который уже построены. Вот это все должно закончиться.

А ще тут має бути закрита територія з велотреком та барбекю-зоною, і свій дитячий садочок. Щоправда, усе це поки на рекламному плакаті. Тож екскурсія виходить напіввіртуальною.

Діана, інвестор ЖК "Кирилівський гай":

По проекту здесь должен был бать подъезд. Здесь под домом, правее, вот здесь подземный паркинг.

Ось цей скелет із бетонних блоків лише "зачин" для будинку Діани. Квартиру вона купили на 11 поверсі, якого ще нема.

Діана, інвесторка ЖК "Кирилівський гай":

Очень-очень жду, так как я являюсь переселенкой. И естественно я живу на съемном жилье. И мне это необходимо. Деньги еще собираю. Так как она в кредите. И ожидаю, что в ближайшее время все-таки строительство начнется.

Разом із Діаною на відновлення робіт чекають 14 тисяч інвесторів та їхні сім'ї. Адже будівництво більше як двадцяти об'єктів "Укрбуду" почало пробуксовувати ще рік тому, а зупинилося повністю минулої осені. Чому? На це низка причин: та головна корупція та чвари керівників "Укрбуд Девелопмент".

Гліб Канівський, голова експертної організації "Statewatch":

Фактично Микитась та менеджмент його імперії не розрахували своєї власної сили, власну потужність. І тому як пилосос почали викачувати гроші, обіцяючи житло в столиці. Однак розуміли, що вони не можуть виконати всі свої зобов'язання одночасно.

При цьому собі Максим Микитась ні в чому не відмовляв.

Гліб Канівський, голова експертної організації "Statewatch":

Микитась та його оточення вели досить помпезне та багате життя. Яке не приховували. Вони на кошти інвесторів купували найдорожчі свої автомобілі в світі.

Ось такі. Вартістю в 700 000 доларів. Це - нова машина одного з керівників "Укрбуд Девелопмент", Максима Микитася. Щоправда, далеко поїхати на ній він зараз не може. Екскерівник корпорації під домашнім арештом. Його справу розглядає антикорупційний суд. А "зависле будівництво" добудувати повинен.

Володимир Зеленський, президент України:

На себе зобов'язання взяв Київміськбуд. - Киеевгорстрой. - Да. Тобто питання буде вирішене. - Інвестори будут спокійні.

Це публічно заявив президент ще у грудні після кількох акцій інвесторів. Планувалося, що з лютого Київміськбуд поступово протягом пів року прийматиме Усі об'єкти "Укрбуду". Але…

Володимир Ковальчук, представник спільної ініціативної групи інвесторів ЖК "Укрбуд":

На початку березня, якщо я не помиляюся, прийняв п'ять об'єктів перших, які практично вже майже добудовані. На 99 відсотків. І фактично на цьому прийняття дуже загальмувалося.

Головною завадою для передачі об'єктів стала. Бюрократія. При чому кількох відомств одразу та ще й на різних рівнях!

Володимир Ковальчук, представник спільної ініціативної групи інвесторів ЖК "Укрбуд":

Проблеми, як зі сторони КМДА, так і зо сторони вже розформованої державної архітектурної інспекції.

Ігор Кушнір, голова правління, президент ПРАТ "ХК "Київміськбуд":

В п'яти объектах живут люди. Живут люди, мы просим ГАСК принять эти объекты, но пока взаимодействия с Гаском нет никакого. И мы как бы надеемся на то, что оно произойдет. Но корда это будет - мы не знаем. Мы подам эти объекты на сдачу в эксплуатацию кардую неделю. Нам приходит отписка по поводу того, что у нас там запятая не там поставлена, или еще что-то.

А що з об'єктами, які лише на стадії будівництва, як в історії Даулета і Діани? На будмайданчиках 17 житлових комплексів - тиша.

Ігор Кушнір, голова правління, президент ПРАТ "ХК "Київміськбуд":

Семнадцать объектов продолжают приниматься. На этой стадии мы поняли, что 13 объектов из этих 17 объектов - минусовые. А четыре объекта, которые мы на сегодняшний день принимаем - это плюсовые.

"Здесь рядом вот метро. То есть вот комплекс, вот метро. То есть полминуты возле дома это немало важный фактор".

А ще поруч багато місць для прогулянок: ліс і парк Партизанської Слави. Сергій розказує нам про переваги свого житлового комплексу. Це якраз один із тих чотирьох прибуткових об'єктів.

Сергій Кашперський, інвестор ЖК "Чарівне місто":

Дальше третий, несколько этажей построено. Дальше четвертый пойдет и туда дальше вглиб остальные уже свечки идут.

Загалом одинадцять будинків по 700 квартир у кожному. Одному з найамбітніших житлових комплексів "Укрбуду" скоро виповниться чотири роки. За планом, інвестори квартир першої секції могли вже жити у власних оселях. Але термін здачі постійно переносять.

Сергій Кашперський, інвестор ЖК "Чарівне місто":

"Укрбуд" хотел стать эти двесекции людям под ремонты еще в прошлом году. Но, к сожалению, не успел. Вот мой тоже дом, моя квартира находится в первой секции, уже готова.

Готові навіть місця загального користування. Залишилося тільки підключити електрику.

"Вот у нас видите нове двери стоят, в местах общего пользования. На квартиру, потолок готовый, то есть отделка уже готова".

Саме через цей ЖК та ще три подібних, Київміськбуд не може продовжити будівництво Всіх комплексів. Бо саме ця четвірка дозволить уникнути збитків.

Ігор Кушнір, голова правління, президент ПРАТ "ХК "Київміськбуд":

На сегодняшний день этасумма - два миллиарда гривен.

Камінь спотикання - земля. Всі ці будинки зводять на землі міністерства оборони. У 2016, коли укладали договори ще з "Укрбудом", військовим мали віддати 6 відсотків житлового фонду. Однак зараз відомство чомусь вирішило змінити умови.

Ігор Кушнір, голова правління, президент ПРАТ "ХК "Київміськбуд":

Они хотят увеличить нам проценты за использование земель обороны. Нами оправлено около 16 запросов в министерство обороны. Там менялись министры, всякое-разное. Но, получен всего лишь один ответ. В котором написано, что министерство обороны с Киевгорстроем не хочет подписывать договора на тех условиях, на которых были подписаны договора с Укрбудом.

Свій запит до Міноборони надіслала і наша редакція. Нам відповіли листом, що готові до співпраці з "Київміськбудом". І створили спеціальну комісію, але спочатку треба врегулювати процент.

Частки Міноборони сторонами визначено формально із розрахунку 6% загальної площі квартир в об'єкті забудови без урахування ринкової вартості земельної ділянки, кон'юктури ринку, щільності забудови та місця їх розташування.

Торги за відсотки тривають уже кілька місяців. А гарантія президента поки не витримує натиску бюрократичної машини. Ми відправили запит до Офісу президента з проханням прокоментувати ситуацію, а інвестори масово підписують петицію на сайті глави держави. З вимогою нарешті владнати це питання.