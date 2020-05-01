У Кабміні назвали умову для виїзду заробітчан до Європи [ Редактировать ]
Але все ж головною рушійною силою боротьби проти карантину вже зараз можуть стати заробітчани. Цього тижня спалахнув скандал навколо літака, який мав доправити наших на роботу в Британію.
В уряді спочатку намагалися завадити вильоту не даючи дозвіл. Мовляв, офіційного прохання з Лондона про відправку цих людей не було, рішення про припинення авіасполучення чинне, тож немає підстав дозволяти рейс. Але згодом, після резонансу, заборону зняли, і борт випустили.
І вже зрозуміло: або таких літаків скоро буде багато, або... у влади почнуться великі проблеми. Сотні тисяч українців, які звикли працювати в Європі, не зможуть спокійно всидіти вдома без роботи.
Аналогічних вакансій в Україні для заробітчан не буде. А от країни ЄС щодня потребуватимуть усе більше робочих рук. Але ж і авіасполучення просто так відновити не можна, бо загроза нових спалахів коронавірусу - серйозна, причому всюди в Європі.
Вихід з цього глухого кута шукатиме віцепрем'єр Вадим Пристайко. Саме він опікується справами євроінтеграції. Каже, що рейси для заробітчан дозволять за однієї умови: медичну безпеку людей повинні гарантувати ті, хто запрошує.
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