Вихід із карантину: коли в Україні відновлять роботу транспорту [ Редактировать ]
В п’ятницю, 1 травня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", міністр інфраструктури України Владислав Криклій про транспортні обмеження в Україні.
Чи є у вас чіткий план відновлення роботи транспорту в Україні? Та коли може бути відновлене міське, міжміське та міждержавне транспорте сполучення?
Нагадаю, що прем'єр-міністро і власне урядом було запропоновано 5 кроків по зменшенню цих бар'єрів і виходу із карантину. Обмеженнями передбачається відновлення громадського, міжміського транспорту, але поки зарано за це говорити. Ми це плануємо і опрацьовуємо. Наступного тижня ми також будемо ще допрацьовувати ці рішення, і вже побачимо як ми пройдемо ці святкові дні.
Чи переживуть взагалі цю кризу наші авіакомпанії? Та чи справді серйозний намір влади створити нового національного авіаперевізника на базі літаків Антонова?
Ми робимо всі необхідні кроки для того, щоб підтримати авіаперевізників. Нагадаю, було запропоновано урядом і підтримано і ми вже отримали розахунки для того, щоб можна було компенсувати ті чартерні рейси, коли вже після закриття регулярних пасажирських сполучнь авіаперевізники повертали українців додому.
Звісно, що мова поки що про регулярні перевезення, сполучення не йде. Ми працюємо ще в форматі спеціальних рейсів. Що стосується національного перевізника, то це великий амбітний проект, запропонований президентом і, власне, там багато кроків, які треба ще опрацювати перед тим, як говорити за якісь деталі.
по теме
Ірина Сисоєнко проаналізувала боротьбу із COVID-19 в Україні
Ірина Сисоєнко розповіла про нагальні проблеми медиків в умовах пандемії коронавірусу
Криза в енергетиці: в Міненерго розповіли, як уникнути колапсу
Ольга Буславець розповіла про кризу в енергетиці та шляхи виходження із цієї ситуації
Призначення Саакашвілі: у "Слузі народу" прокоментували ситуацію
Депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук виступила в ефірі передачі "Подробиці тижня"
Економіка і коронавірус: експерт розповів про наслідки пандемії
Тарас Козак розповів, як швидко економіка зможе відновитись після удару коронавірусу
Карантин та робота депутатів: Юрій Бойко дав оцінку головним подіям тижня
Юрій Бойко розповів про те, коли знову може зібратись Верховна Рада та чого взагалі очікувати від політиків