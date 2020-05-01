В п’ятницю, 1 травня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", міністр інфраструктури України Владислав Криклій про транспортні обмеження в Україні.

Чи є у вас чіткий план відновлення роботи транспорту в Україні? Та коли може бути відновлене міське, міжміське та міждержавне транспорте сполучення?

Нагадаю, що прем'єр-міністро і власне урядом було запропоновано 5 кроків по зменшенню цих бар'єрів і виходу із карантину. Обмеженнями передбачається відновлення громадського, міжміського транспорту, але поки зарано за це говорити. Ми це плануємо і опрацьовуємо. Наступного тижня ми також будемо ще допрацьовувати ці рішення, і вже побачимо як ми пройдемо ці святкові дні.

Чи переживуть взагалі цю кризу наші авіакомпанії? Та чи справді серйозний намір влади створити нового національного авіаперевізника на базі літаків Антонова?

Ми робимо всі необхідні кроки для того, щоб підтримати авіаперевізників. Нагадаю, було запропоновано урядом і підтримано і ми вже отримали розахунки для того, щоб можна було компенсувати ті чартерні рейси, коли вже після закриття регулярних пасажирських сполучнь авіаперевізники повертали українців додому.

Звісно, що мова поки що про регулярні перевезення, сполучення не йде. Ми працюємо ще в форматі спеціальних рейсів. Що стосується національного перевізника, то це великий амбітний проект, запропонований президентом і, власне, там багато кроків, які треба ще опрацювати перед тим, як говорити за якісь деталі.