На Донбасі не припиняються обстріли навіть на ділянках розведення сил [ Редактировать ]
Увесь тиждень новини з фронту тривожні. Обстріли не припиняються. І навіть на тих ділянках, де за рахунок розведення військ намагалися забезпечити повну тишу. Далі репортаж нашого військкора Ігоря Левенка з однієї з таких ділянок.
Луганщина. Північно-західні околиці селища Золоте-5, нині окупованого російськими найманцями. Куточок української землі, який взяли під контроль наші військові майже два роки тому. Хутір Вільний - так місцеві колись охрестили своє поселення. Одна вулиця, на якій жило понад півсотні люду.
Та це було до початку боїв на Донбасі. Тепер у багатьох хатах забиті вікна. На крамниці плакати, як вберегтися від обстрілів. Сутеніє. На вулиці жодної душі. Бійці в окопах напоготові. Бо це час, коли ворог активний.
Руслан, військовослужбовець збройних сил України:
В кількох метрах СПГ пролетіло. Осколки он посікли вєтки, повезло короче. А в основном стрелкотня на даний час.
За кілька хвилин позиції поглинає темрява. Бійці в окопах орієнтуються на слух. Крики диких тварин, шарудіння, хрускіт гілок. Увагу бійців привертають найменші звуки, які для нас - пролітають повз вухо.
Ось тут в окопах треба ходити обережно, а головне тихо, адже наші бійці кажуть до ворога дуже близько, буквально рукою подати. Хлопці чують як бойовики між собою балакають, а отже і ворог може нас почути.
А ще хлопці певні: стрільці на тому боці не дрімають.
Максим, військовослужбовець збройних сил України:
Давно уже не секрет, что спонсором всей этой войнушки есть Россия и я вполне уверен, что на той стороне у них там нормально все с оборудованием и со всей этой ерундой.
Серед бійців уже були поранені від куль ворожих снайперів.
Пару раз стрельнул, тем самым выманивая меня, чтобы я вылез за бруствер и глянул. И все.
Солдати пояснюють, чому місцевих мешканців зрідка можна побачити на вулиці.
Ближче до опівночі фронт починає гуркотіти. Тишу розриває канонада.
Ранок. Сонце зійшло о пів на шосту.
Сонячне проміння, цвіркотіння пташок, природна гармонія. Та її розриває стрілянина.
Бойовики почали атакувати.
Мушу сказати, ніщо тебе не приводить так до тями як вранішній обстріл. А для хлопців це звичайне окопне життя.
Після відповіді супротивник вгамувався. Серед наших бійців - без втрат. Уже повертаючись із позицій, ми побачили наслідки іншого - потужнішого - обстрілу.
Ось таке тут перемир'я. Глибочезна вирва від вибуху артилерійського снаряда. А в мене за спиною, за якихось сотню метрів КПВВ "Золоте" і ділянка розведення сил.
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