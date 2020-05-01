Увесь тиждень новини з фронту тривожні. Обстріли не припиняються. І навіть на тих ділянках, де за рахунок розведення військ намагалися забезпечити повну тишу. Далі репортаж нашого військкора Ігоря Левенка з однієї з таких ділянок.

Луганщина. Північно-західні околиці селища Золоте-5, нині окупованого російськими найманцями. Куточок української землі, який взяли під контроль наші військові майже два роки тому. Хутір Вільний - так місцеві колись охрестили своє поселення. Одна вулиця, на якій жило понад півсотні люду.

Та це було до початку боїв на Донбасі. Тепер у багатьох хатах забиті вікна. На крамниці плакати, як вберегтися від обстрілів. Сутеніє. На вулиці жодної душі. Бійці в окопах напоготові. Бо це час, коли ворог активний.

Руслан, військовослужбовець збройних сил України:

В кількох метрах СПГ пролетіло. Осколки он посікли вєтки, повезло короче. А в основном стрелкотня на даний час.

За кілька хвилин позиції поглинає темрява. Бійці в окопах орієнтуються на слух. Крики диких тварин, шарудіння, хрускіт гілок. Увагу бійців привертають найменші звуки, які для нас - пролітають повз вухо.

Ось тут в окопах треба ходити обережно, а головне тихо, адже наші бійці кажуть до ворога дуже близько, буквально рукою подати. Хлопці чують як бойовики між собою балакають, а отже і ворог може нас почути.

А ще хлопці певні: стрільці на тому боці не дрімають.

Максим, військовослужбовець збройних сил України:

Давно уже не секрет, что спонсором всей этой войнушки есть Россия и я вполне уверен, что на той стороне у них там нормально все с оборудованием и со всей этой ерундой.

Серед бійців уже були поранені від куль ворожих снайперів.

Пару раз стрельнул, тем самым выманивая меня, чтобы я вылез за бруствер и глянул. И все.

Солдати пояснюють, чому місцевих мешканців зрідка можна побачити на вулиці.

Ближче до опівночі фронт починає гуркотіти. Тишу розриває канонада.

Ранок. Сонце зійшло о пів на шосту.

Сонячне проміння, цвіркотіння пташок, природна гармонія. Та її розриває стрілянина.

Бойовики почали атакувати.

Мушу сказати, ніщо тебе не приводить так до тями як вранішній обстріл. А для хлопців це звичайне окопне життя.

Після відповіді супротивник вгамувався. Серед наших бійців - без втрат. Уже повертаючись із позицій, ми побачили наслідки іншого - потужнішого - обстрілу.

Ось таке тут перемир'я. Глибочезна вирва від вибуху артилерійського снаряда. А в мене за спиною, за якихось сотню метрів КПВВ "Золоте" і ділянка розведення сил.