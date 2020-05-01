В Украине в эти выходные, 2 и 3 мая, погода будет дождливой: в субботу грозовые дожди ожидаются на западе и в центре страны, а в воскресенье - по всей территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

В субботу, 2 мая, в западных, северных и центральных областях пройдут грозовые дожди. Днем синоптики прогнозируют от 17 до 23 градусов тепла, ночью - от 8 до 11 градусов тепла.

В центральных, восточных и южных областях будет солнечно. Днем столбики термометра поднимутся до 20 - 26 градусов тепла, ночью 8 - 11 градусов тепла.

В воскресенье, 3 мая, дожди с грозой пройдут по всей Украине. Днем воздух прогреется до 15 - 23 градусов тепла, ночью ожидается от 7 до 13 градусов тепла. Примечательно, что в западных областях будет чуть холоднее, чем в остальных регионах.

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