Хлорка, ганчірка та швабра: як комунальники України справляються із дезінфекцією [ Редактировать ]
Перевірка температури стала щоденним ритуалом для багатьох. Так само як і тотальне знезараження. Це хоч і не панацея, але дієва зброя проти вірусу. Сприснути руки антисептиком для мільйонів людей по всьому світу тепер така сама звичка як і почистити зуби. Як проводять дезінфекцію у різних країнах і у нас - розкаже Олена Логінова.
Ці кадри, які ще кілька місяців тому нагадували б радше фільм-катастрофу, тепер - щоденна реальність. Тотальна дезінфекція і жорсткий карантин - поки що головна зброя у боротьбі з COVID-19 не лише в Україні, а й по всьому світу. У Південній Кореї люди в костюмах, які нагадують скафандри, розприскують спеціальний розчин на залізничних станціях і в підземних паркінгах. Обробляють усе, що трапляється на шляху.
У Сінгапурі дезінфекцію доручили роботам! Ось так, переміщуючись на колесах, вони очищують приміщення супермаркетів та офісних центрів. Керують ними оператори за монітором. Робот-дезінфектор - це дуже дієво, на відміну від людини може використовувати будь-які хімікати.
А це вже Україна. У нас теж вирішили технологізувати боротьбу із хворобою. Щоб очистити від вірусу один із сміттєспалювальних заводів у столиці, ємність із розчином прикріпили до дрона. Це і контакт людини з місцями ймовірного зараження мінімізує, і більшу площу дає змогу обробити. Та на цьому, на жаль, наші високі технології знезараження - закінчуються.
Ганчірка, змочена у хлорці чи спирті, відро і швабра - поки що найрозповсюдженіша в Україні технологія дезінфекції. Та хоч і так, але до порад лікарів більшість чиновників і роботодавців усе-таки дослухаються. У нас дезінфікують транспорт, громадські місця та під'їзди.
Але так показово комунальники чистять не всі будинки. Хоча й повинні. Якщо з ЖЕКом чи ОСББ пощастило, - під'їзд прибирають. І мешканці це навіть можуть відчути за запахом.
Євгенія Швіц, мешканка багатоквартирного будинку в Києві:
Запах чути постійно і він дуже дуже різкий і раніше такого запаху не було взагалі. То тут на Дарниці саме не проводили раніше дезінфекцію, зараз проводять це такий старий, дідовський спосіб - хлору.
На дверях цієї хрущовки висить ось таке оголошення. Про обов'язкову санітарну обробку. От тільки самої обробки мешканці чомусь не помічають.
Тетяна, мешканка багатоквартирного будинку в Києві:
Я хочу вам сказать, лично в своем подъезде я не наблюдала, чтоб там дезинфекция. Может быть проводят тогда, когда я ухожу на работу. Но так при мне я не видела ни разу.
Володимир, мешканець багатоквартирного будинку в Києві:
Как-то очень безответственно, ну то, что я слышал, то, что мне жители дома говорили, я сам ни разу не видел, листки висят, подписи есть.
Комунальники зобов'язані проводити дезінфекцію в багатоквартирних будинках, наголошують у владі. І якщо у вашому знезараження не здійснюють треба звертатися на муніципальну гарячу лінію або ж взагалі до правоохоронців. Адже це серйозне порушення правил карантину.
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