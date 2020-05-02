До ймовірного збільшення кількості хворих на COVID-19 готуються лікарні другої та третьої хвилі. Туди будуть доправляти інфікованих, якщо лікарі не зможуть забезпечити їм належні умови, зокрема і через брак ліжкомісць та кількість робочих рук.

У регіонах кожний медпрацівник на вагу золота. Із забезпеченням засобами індивідуального захисту там почали допомагати представники бізнесу. Більше розкажуть наші кореспонденти.

Попри рівну динаміку виявлення випадків COVID-19, медзаклади Житомирщини, другої та третьої хвиль - на низькому старті. І хоча зараз палати у лікарнях порожні, зустрітися з вірусом медики не бояться. Усі засоби захисту у наявності, завдяки допомозі місцевої влади. А формувати запас масок, рукавичок та антисептиків допомагають небайдужі. Зокрема, на Житомирщині - це підприємства титанового бізнесу.

Анатолій Рак, голова селищної ради Іршанська:

Коли сталося в світі і в Україні таке лихо, як COVID-19, бізнес громади Іршанська відгукнувся на прохання органів влади, щодо допомоги сприяння медичним закладам, нашим найменш захищеним верствам населення. В першу чергу хочу подякувати керівництву Межиріченського гірничозбогачувальному комбінату, саме директору Дмитру Голіку. За те що це підприємство, одне із перших і в великих масштабах надає на сьогоднішній день посильну допомогу нашій громаді.

Дмитро Голік, директор ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат":

Проблемы жителей, проблемы громад - это и наши проблемы. По этому сегодня мы оказываем финансово- медицинскую помощь в городах, поселках нашего присутствия. Это и Иршанск. Это и Новая Боровая. Это Центральная районная больница Хорошевского района. И обласная клиническая больница.

Динаміку виявлення хворих на COVID-19 у Житомирській області, чиновники вважають стабільною. Цьому сприяє й дотримання лікарями правил особистої гігієни під час роботи.

Микола Суслик, начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА:

На базу спецмедпостачання поступили засоби індивідуального захисту. Це халати захисні, рукавички, маски, щитки і ПВЛ. Від гірнічнодобувального комбінату. Ми всі вам вдячні. І вдячні всім іншим спонсорам.

Медики Житомирщини, у яких вірус все ж виявили заражаються, здебільшого, не у лікарнях, а у побуті. Втім, ризик підхватити інфекцію у медустановах - чималий, кажуть лікарі.

Богдан Леськів, генеральний директор обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Горбачевського, заслужений лікар України:

На жаль, лікарі, медсестри, молодші медсестри - теж можуть бути уражені цією хворобою, бо вони стоять на першій шерензі в боротьбі з цією бідою. І от як раз такі люди, які нам допомагають в плані засобів індивідуального захисту - це дійсно їх такий акт гуманізму, акт допомоги нашим медикам, щоб вони були здорові і ефективно надавали допомогу.

Григорій Рудюк, селищний голова Нової Борової:

Працівники Межиріченського збогачувального комбінату, підприємства "Валкі-Іменіт" передали сьогодні нашому центру первинної медико-санітарної допомоги засоби особистого захисту

Коштом титанового бізнесу Group DF підприємця Дмитра Фірташа - вже придбали в лікарні України 14 апаратів штучної вентиляції легенів.

Олександр Яковчук, директор з капітального будівництва ТОВ "Валки-Ільменіт":

В цьому процесі я хотів би відмітити велику зацікавленість, велику допомогу в координації цих справ (що треба, скільки, в який період), представників обласного управління охорони здоров"я. Також обласної державної адміністрації.

Олег Аристархов, директор с корпоративних комунiкацій Group DF:

Предприятия группы закупили, практически, рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы закупили больше 35 кислородных концентраторов. Это около 300 тысяч масок, всевозможные средства защиты и т.д. Позиция акционера группы - бизнес должен помогать регионам присутствия. Мы оказали помощь 18 областях, все ради жизни наших людей.

Загалом підприємства титанового бізнесу DF Group - вже передали допомогу майже сотні українських лікарень. І на цьому зупинятися не збираються.