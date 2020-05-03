Бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров может стать главным тренером стамбульского "Фенербахче". Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника издания, украинец привлек внимание руководства турецкого клуба тем, что смог прервать гегемонию Мирчи Луческу и его донецкого "Шахтера". Напомним, что Ребров играл за "Фенербахче" с 2002 по 2004 год.

В настоящее время 45-летний специалист возглавляет венгерский "Ференцварош", с которым в нынешнем сезоне принял участие в групповом этапе Лиги Европы.

Сергей Ребров покинул пост главного тренера киевского "Динамо" в мае 2017 года и через месяц возглавил футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли". В апреле 2018 года он был уволен.