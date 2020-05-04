В Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в детском доме [ Редактировать ]
В Запорожье вспышку коронавируса зафиксировали в детском доме-интернате. Об этом сообщили в Запорожском штабе по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Сообщается, что вспышку COVID-19 выявили в "Запорожском детском доме-интернате" Запорожского областного совета, где инфицирование подтвердили у 7-летнего ребенка.
"На данный момент еще у 5 детей имеются симптомы заболевания. Всего в заведении сейчас находятся 120 воспитанников. Все дети и работники интерната проходят тестирование на коронавирус", - сообщили в штабе.
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