В Запорожье вспышку коронавируса зафиксировали в детском доме-интернате. Об этом сообщили в Запорожском штабе по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Сообщается, что вспышку COVID-19 выявили в "Запорожском детском доме-интернате" Запорожского областного совета, где инфицирование подтвердили у 7-летнего ребенка.

"На данный момент еще у 5 детей имеются симптомы заболевания. Всего в заведении сейчас находятся 120 воспитанников. Все дети и работники интерната проходят тестирование на коронавирус", - сообщили в штабе.

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