На Луганському напрямку противник активізував обстріли [ Редактировать ]
До подій на східному фронті. Сьогодні зранку противник активізувався на Луганському напрямі. Неподалік Кримського російські найманці били зі 120, а біля Верхньоторецького - з 82 мінометів.
Ворожі атаки зафіксовано також поблизу Новотроїцького та Авдіївки. На всіх ділянках бойовики застосовували також гранатомети різних типів. Ворога довелося вгамовувати вогнем у відповідь.
Минулої доби збройні формування Росії 11 разів порушили режим тиші. Чотирьох українських захисників поранено.
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