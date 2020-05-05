Пограбування десятиліття. Правоохоронці затримали банду, яка протягом кількох років грабувала церкви та монастирі по всій Україні. Куди збували викрадене? І чому так довго правоохоронцям не вдавалося вийти на слід злочинців, розкаже Жанна Дутчак.

Актова зала Тернопільського управління Нацполіції сьогодні нагадує музей старовинного сакрального мистецтва. Стільці заставлені давніми іконами, церковними хрестами та унікальними Євангеліями. На вході - як у Луврі - цілодобова охорона.

Обсяги і кількість вилученого майна - вона вражає. Правоохоронці затримали банду, яка роками викрадала старовинні речі із церков та монастирів по всій Україні.

Олександр Богомол, начальник ГУ НП у Тернопільській області:

Вилучено близько 600 релігійних предметів. Це ікони й інші предмети.

Між реліквіями розгублено походжають експерти.

Ігор Дуда, директор обласного художнього:

Я думав це буде кілька ікон, десяток принаймні. А тут я побачив фактично цілий музей сакрального мистецтва. Кожна з них представляє велику цінність. І не тільки матеріальну.

Щоб оцінити вік і вартість цих експонатів знадобиться щонайменше рік. З першого погляду, більшість ікон написана в сімнадцятому дев'ятнадцятому столітті. І коштує від десяти до сотень тисяч доларів.

"Вийти на слід" злочинців було не просто, розповідають поліцейські. Крадіжки ретельно планували. Орудувало семеро злочинців. Більшість - жителі Одещини, були серед них і двоє іноземців.

Василь Джиджола, начальник управління стратегічних розслідувань ГУ НП у Тернопільській області:

Вони вчиняли злочин, виїжджали в лісозмугу потім під'їжджали до першої в населеному пункті нової пошти ті всі речі упаковували в пінопласт і під другими прізвищами відправляли в місто Одеса, де люди там із зміненими анкетними даними отримували ці речі.

Після реставрації ікони продавали антикварам і колекціонерам. Збували їх і через аукціони. І не лише в Україні, але й за кордон. Правоохоронці сподіваються - у пошуках власників раритетів допоможуть ЗМІ. Фото викрадених речей оприлюднять на офіційному сайті Нацполіції.