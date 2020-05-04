Єгипет для єгиптян: готелі країни відкриваються для внутрішнього туризму [ Редактировать ]
Єгипет послаблює карантин. Країна, чия туристична галузь відповідальна за понад 11% ВВП, відновить роботу готелів.
Втім поки що йдеться лише про внутрішній туризм. До червня курортні об'єкти заселятимуть лише на чверть. Згідно з умовами послаблення, кожен готель зобов'язаний мати медичний кабінет і зону ізоляції - на випадок зараження.
Усім відпочивальникам вимірюватимуть температуру та надаватимуть антисептичні засоби. Персонал регулярно тестуватимуть.
Замовити номери та зареєструватися для поселення можна буде лише онлайн. Крім того, попри послаблення, уряд залишив у силі заборону на масові заходи - весілля та вечірки. Епідемія паралізувала роботу туристичного сектора Єгипту. Через це, за приблизними оцінками, щомісяця ця країна втрачає щонайменше мільярд доларів.
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