Єгипет послаблює карантин. Країна, чия туристична галузь відповідальна за понад 11% ВВП, відновить роботу готелів.

Втім поки що йдеться лише про внутрішній туризм. До червня курортні об'єкти заселятимуть лише на чверть. Згідно з умовами послаблення, кожен готель зобов'язаний мати медичний кабінет і зону ізоляції - на випадок зараження.

Усім відпочивальникам вимірюватимуть температуру та надаватимуть антисептичні засоби. Персонал регулярно тестуватимуть.

Замовити номери та зареєструватися для поселення можна буде лише онлайн. Крім того, попри послаблення, уряд залишив у силі заборону на масові заходи - весілля та вечірки. Епідемія паралізувала роботу туристичного сектора Єгипту. Через це, за приблизними оцінками, щомісяця ця країна втрачає щонайменше мільярд доларів.