Не припиняється протистояння через дочасне пом'якшення карантину в Черкасах. Обласна адміністрація оскаржила в суді рішення міської влади послабити обмеження.

За словами голови області Романа Боднара, для пом'якшень немає підстав, адже інфікованих не стає менше. Тому дії мера Боднар пояснює політичними причинами.

Роман Боднар, голова Черкаської обласної державної адміністрації: