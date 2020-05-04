Пом'якшення карантину у Черкасах оскаржили у суді [ Редактировать ]
Не припиняється протистояння через дочасне пом'якшення карантину в Черкасах. Обласна адміністрація оскаржила в суді рішення міської влади послабити обмеження.
За словами голови області Романа Боднара, для пом'якшень немає підстав, адже інфікованих не стає менше. Тому дії мера Боднар пояснює політичними причинами.
Роман Боднар, голова Черкаської обласної державної адміністрації:
Поліція зареєструвала кримінальне провадження, вони зобов'язані з'ясувати всі обставини, що стало підставою для такого рішення, які висновки фахівців, чи є рішення комісії з техногенно-надзвичайних ситуацій якщо зараз запустити економіку, ми можем зараз, крива захворюваності може піде нагору, ми зараз бачимо, що ми виходим на плато, коли кількість фактів інфікування дорівнює кількості одужаних.
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