Поговорити про своє рішення міський голова Черкас сьогодні прийшов до поліції

Поговорити про своє рішення міський голова Черкас сьогодні прийшов до поліції. Там раніше відкрили кримінальне провадження і викликали мера на допит. І чиновник прийшов не один, а з цілою групою підтримки, яка, втім, не знадобилася. Чому - дивіться в наступному матеріалі.

Ось так сьогодні мав відбутися перший допит міського голови Черкас у справі про пом'якшення карантину. Підтримати мера до слідчого відділу поліції прийшли кілька сотень людей - переважно підприємці. Нагадаємо, 30 квітня виконком дозволив малому бізнесу відкрити перукарні, магазини непродовольчих товарів та ринки. Підприємець Олександр упевнений - це рішення на часі.

Олександр Ткаченко, підприємець:

Прискорити вихід з карантину, бо ніяких на то причин немає його продовжувати і люди вже з голоду починають просити подачки, люди, які можуть працювати, які здорові, а їм не дозволяють.

У день ухвалення рішення виконкомом правоохоронці ухвалили своє - відкрили кримінальне провадження. Послаблення карантину розкритикували президент і профільний міністр. На їхню думку, місцеві чиновники не мали права порушувати постанову Кабміну. Проте заступник міського голови Ігор Волошин упевнений - 30 квітня зробили все правильно.

Ігор Волошин, заступник міського голови Черкас:

Звісно я усвідомлюю, що нестиму якусь відповідальність, адже я ще й виконував обов'язки міського голови, коли підписував це рішення, але аби історія повторилась сьогодні - я знов би пішов на захист людей.

Підтримати рішення місцевої влади прийшли й активісти.

Дмитро Кухарчук, лідер "Національного Корпусу" Черкас:

Я вважаю, що центральні органи влади мали б дослідити законодавчий ґрунт на основі якого вони погрожують міському голові і виконавчому комітету надзвичайний стан не приймався, якщо надзвичайний стан не приймається - виконавчий комітет може діяти на власний розсуд.

Із прапорами та плакатами міський голова зрештою вирушає на допит.

"Ми будемо відстоювати свою позицію тому, що ми вважаємо, що конституція діє для всіх громадян України, для всіх підприємців".

Щоправда, поспілкуватися зі слідчим мерові так і не вдалося - відділ поліції на карантині й допит перенесли на невизначений строк.

"На наступний час, на допит вас буде викликано окремо відповідно до чинного законодавства".

Після мітингу в поліції пообіцяли дати правову оцінку ще й діям активістів. Адже карантин у країні досі діє.