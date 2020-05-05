У багатьох країнах під час карантину люди масово почали забирати тварин із прихистків. Та чи простежується така тенденція в українських притулках і кого частіше беруть додому, дізнавалася Марічка Мельник.

Катерина Жуковська, директор притулку "В добрі руки":

Я бы сказала, процентов 40 увеличилась отдача животных. Котов берут больше. Я связываю это с тем, что у людей появилось больше времени для адаптации животного.

У Київському притулку "В добрі руки" майже 90 котів і 140 собак. Просто взяти на прокат улюбленця тут не вдасться. До охочих прихистити тварину тут пильно приглядаються.

Катерина Жуковська, директор притулку "В добрі руки":

Мы очень придирчиво относимся к выбору кандидатов. Человек сначала может выбрать какое-то определенное животное на сайте. Он проходит собеседование по телефону. Ему задают много каверзных вопросов. Если это кот, кошка, котенок - то человек может сразу, имея с собой переноску, забрать его с собой домой. Всех собак мы отвозим самостоятельно для того чтобы проверить условия содержания.

Одна із сьогоднішніх щасливців - Вілка. Їй приблизно два роки. А Євгенія - її нова власниця. Каже, після смерті собаки, яка прожила в неї 13 років, довго не могла наважитись прийняти в сім'ю нову тварину. Запевняє, на такий крок пішла не через карантинні обмеження.

Євгенія Ірініца, нова власниця собаки:

У нас уже все приготовлено. Ми купили ей игрушечки, мисочки, пасочки. Это друг. У нас просто была собака, мы знаем - какая это ответственность. Доченька очень долго просила, она хотела собаку.

Втім, не в усіх притулках для тварин можуть похвалитися новітньою тенденцією. Керівниця прихистку "Сіріус" каже, що кількість охочих взяти додому домашнього улюбленця не збільшилась. Радше - навпаки, почастішали випадки, коли чотирилапих їм підкидають.

Олександра Мезинова, керівниця притулку "Сіріус":

Мы приняли больше 50 животных. У нас практически через день стоят или коробки с котятами или летят к нам коты через забор, хоть он три метра, точно также привязывают возле приюта. Три звонка было по поводу коронавируса, что человек боялся, что его дети заболеют.

Працівники притулків запевняють: усі їхні тварини здорові. Новоприбулі проходять необхідні процедури, вакцинацію та стерилізацію. Крім того, є низка причин, чому тримати домашнього вихованця все ж таки корисно для здоров'я. Насамперед, це ліки від самотності.