Американське подружжя врятувало ламантина-сироту [ Редактировать ]
У американському штаті Флорида подружжя врятувало ламантина-сироту. Двомісячна морська корова прибилася до берега та кілька годин поспіль лежала нерухомо. На допомогу покликали природоохоронців. Тварину витягли з води, а згодом з'ясували, що вона хвора - і ламантина доправили до зоологічного центру у Майамі на лікування.
по теме
В Аргентині десять пінгвінів відпустили у дику природу
Пернатих відгодували та пролікували, деякі з них перебували на реабілітації понад пів року. Ці морські мешканці досить часто відбиваються від зграї під час сезонних міграцій
Для белок и птиц открыли настоящий ресторан (видео)
В США, в штате Мичиган, мужчина по имени Джеймс Вриланд открыл заведение для белок и птиц
Чому в Україні не припиняються масштабні пожежі
Чому Україна палає вже котрий тиждень поспіль, яка причина такої навали пожеж і чи здатна влада загасити полум'я?
Легендарний "Дуб Максима Залізняка" на Черкащині потерпає від шкідників та посухи
Аби підтримувати життя велета, щонайменше тричі на рік до нього приїздять альпіністи - зрізати сухе гілля, підлікувати корені, та обробити стовбур
Сморід, хвороби та розбиті дороги: жителі Миколаєва потерпають від сусідства з каналізаційно-насосною станцією
У людей терпець урвався, у відчаї вони вирішили влаштувати акцію протесту - чи почули їх?