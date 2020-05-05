У американському штаті Флорида подружжя врятувало ламантина-сироту. Двомісячна морська корова прибилася до берега та кілька годин поспіль лежала нерухомо. На допомогу покликали природоохоронців. Тварину витягли з води, а згодом з'ясували, що вона хвора - і ламантина доправили до зоологічного центру у Майамі на лікування.