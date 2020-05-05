Вулицями Туреччини вештається отара овець [ Редактировать ]
Сотні овець вешталися вулицями одного з турецьких міст. Жителі Самсуна, знелюдненого через карантинні обмеження, зафільмували ходу свійських тварин. Деякі вівці навіть поласували зеленим газоном.
Як отара опинилася в портовому місті - невідомо.
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