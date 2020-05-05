Во Франции за последние сутки подтверждено 306 смертей среди инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Le Figaro.

Общее количество умерших от коронавируса во Франции составляет - 25 201 человек (15 826 в больницах и 9375 в социальных и медико-социальных учреждениях, преимущественно дома престарелых).

В настоящее время госпитализированы 25 548 человек с инфекцией, в том числе 689 новых пациентов за последние сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина избежала критического сценария пандемии коронавируса.