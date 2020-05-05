Во Франции зафиксировали более 300 новых случаев заражения COVID-19 [ Редактировать ]
Во Франции за последние сутки подтверждено 306 смертей среди инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Le Figaro.
Общее количество умерших от коронавируса во Франции составляет - 25 201 человек (15 826 в больницах и 9375 в социальных и медико-социальных учреждениях, преимущественно дома престарелых).
В настоящее время госпитализированы 25 548 человек с инфекцией, в том числе 689 новых пациентов за последние сутки.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина избежала критического сценария пандемии коронавируса.
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