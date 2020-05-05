Игрок немецкого клуба 34-летний Саломон Калу демонстративно нарушил правила карантина. Футболист целенаправленно провел прямую трансляцию с медицинского осмотра команды перед возобновлением сезона. Об этом сообщает "Футбол 24".

Футболисты "Герты" приехали на медосмотр. Калу в это время начал демонстративно нарушать правила карантинные правила. Он здоровался с футболистами рукопожатием, тайно снимал партнеров по команде в раздевалке, игнорировал социальное дистанцирование, чем подвергал опасности себя и других игроков команды. После таких выходок, футболист зашел в кабинет врача при обследовании Джорада Торунариньи. На что медик несколько раз попросил его не приближаться, но Калу заверил, что он так шутит.



После вопиющего инцидента игроки "Герты" осудила поступок Калу и, думают над наказанием для футболиста.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что лидер Ювентуса больше месяца не может вылечиться от коронавируса. Футболист заболел вместе со своей девушкой Орианой Сабатини коронавирусом еще 21 марта.



Как ранее сообщалось, УЕФА собирается провести финальные матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.