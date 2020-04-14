Финалы еврокубков: стала известна дата проведения чемпионатов [ Редактировать ]
УЕФА собирается провести финальные матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут в августе 2020 года.
Об этом сообщает Cadena Ser.
По их словам, все футбольные чемпионаты будут доигрываться без фанов на трибунах, а финалы состоятся в конце лета.
Отмечается, что полуфинальные и четвертьфинальные матчи собираются провести на нейтральных полях. Новый же футбольный сезон начнется в сентябре.
Ранее мы писали, что ожидается проведение финальных матчей под эгидой УЕФА при пустых трибунах. Все результаты футбольных встреч сохранятся.
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