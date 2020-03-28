Мошенники создали новую схему кражи денег с карт: как она работает [ Редактировать ]
Фото: мошенник/ Vgorode.ua
Украинцам начали приходить СМС-сообщения с текстом о, якобы, зачислении на счет средств в размере 1000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По информации, в тексте указывается также номер, который следует набирать в случае проблем.
Отмечается, что сама мошенническая схема работает следующим образом:
- Человеку на телефон приходит сообщение о якобы начислении единовременного пособия в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен;
- Добавляются номера телефонов, по которым нужно звонить в случае проблем;
- Люди ждут обещанную тысячу, но деньги не приходят, после этого жертвы аферы начинают звонить, чтобы узнать, в чем дело;
- Мошенники выведывают всю необходимую информацию по карте и в течение нескольких минут обнуляют счет.
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