Украинцам начали приходить СМС-сообщения с текстом о, якобы, зачислении на счет средств в размере 1000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По информации, в тексте указывается также номер, который следует набирать в случае проблем.

Отмечается, что сама мошенническая схема работает следующим образом:

Человеку на телефон приходит сообщение о якобы начислении единовременного пособия в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен;

Добавляются номера телефонов, по которым нужно звонить в случае проблем;

Люди ждут обещанную тысячу, но деньги не приходят, после этого жертвы аферы начинают звонить, чтобы узнать, в чем дело;

Мошенники выведывают всю необходимую информацию по карте и в течение нескольких минут обнуляют счет.

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