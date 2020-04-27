Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, помощник экс-депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский пошел на сделку со следствием. Об этом сообщил прокурор Офиса генерального прокурора Роман Романчук.

По его словам, Павловский обязался предоставить следствию показания об организаторах убийства.

Обвинительный акт в отношении Игоря Павловского рассматривается Приморским судом города Одессы. Он заключил соглашение с прокурором о предоставлении изобличающих показаний в отношении организаторов преступления. Следующее заседание должно состояться в начале мая.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.

Напомним, 20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.