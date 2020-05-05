Євросоюз зібрав рекордну суму на розробку вакцини проти коронавірусу [ Редактировать ]
Майже сім з половиною мільярдів євро менше ніж за добу.
Ініційований Євросоюзом Всесвітній марафон для збору коштів на розробку вакцини та ліків проти коронавірусу - досяг успіху. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона подякувала донорам за допомогу та повідомила - марафон ще триває. Його мета - якомога швидше побороти пандемію та зробити вакцину доступною одночасно для всіх країн.
Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:
Ми це зробили. Cьогодні визначний момент для всієї світової спільноти. У ці тяжкі часи світ продемонстрував надзвичайну єдність і показав, що насправді зараз ми ближчі одне до одного, ніж будь-коли. За кілька годин ми зібрали сім мільярдів чотириста мільйонів євро - на вакцину, діагностику та лікування. І це перший крок до безпрецедентного міжнародного співробітництва.
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