Майже сім з половиною мільярдів євро менше ніж за добу.

Ініційований Євросоюзом Всесвітній марафон для збору коштів на розробку вакцини та ліків проти коронавірусу - досяг успіху. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона подякувала донорам за допомогу та повідомила - марафон ще триває. Його мета - якомога швидше побороти пандемію та зробити вакцину доступною одночасно для всіх країн.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії: