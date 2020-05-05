Американська газета The New York Times отримала Пулітцерівську премію за матеріали про міжнародні злочини Росії. Видання опублікувало серію репортажів про "хижацький режим Путіна". Зокрема, про вбивство на замовлення ФСБ ветерана війни на Донбасі Івана Мамчура.

Журналісти переконані, що це помста українцеві за допомогу Грузії у війні з Росією 2008 року. В матеріалах зазначено, що в Україні планували низку замовних вбивств. Шість інших фігурантів "чорного списку" розправи уникли. Поміж інших згаданих репортажів "Таймз" - бомбардування російською авіацією лікарень у Сирії, отруєння болгарського бізнесмена Еміліяна Гебрева, а також втручання Кремля у внутрішні справи країн Африки, Європи та Близького Сходу.