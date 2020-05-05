Мораторій на перевірку для малого бізнесу продовжать на час карантину. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. За його словами, такі контроль-канікули згодом планують подовжити і на довший період. Відповідне рішення уряд ухвалить найближчим часом. Про здоров'я української економіки в період карантину - докладніше Катерина Сривкова.

Від початку карантину кількість безробітних в Україні зросла в півтора раза. А це - майже 156 тисяч українців, - повідомляє Державний центр зайнятості. Загалом нині без роботи майже 460 тисяч людей. А це на 48 відсотків більше, ніж торік. У зв'язку із цим держава підвищила мінімальний розмір допомоги з безробіття на період карантину та 30 днів після його завершення. Наразі вона становить одну тисячу гривень.

За квітень авіарейсів поменшало на 90 відсотків. Минулого місяця в українському небі було здійснено понад дві тисячі сімсот рейсів, і майже половина з них - транзитні. За кордон вилетіли приблизно 600 літаків. Для порівняння, торік у травні в Україні було майже 28 тисяч рейсів. У Європі - така ж тенденція. Там повітряний рух зменшився на 88 відсотків. Втім, нині з поступовим послабленням карантину, про який вже заявили уряди багатьох країн, інтенсивність польотів має зростати. У травні Євроконтроль очікує на 3 відсотки більше авіарейсів, ніж минулого місяця.

Від сьогодні в Києві дозволили продавати каву та фастфуд. Щоправда, йдеться лише про так звані МАФи, які працюють на виніс і готують всередині, без доступу покупців. Продаж дозволили тільки за умови дотримання протиепідемічних вимог. На входах до кіосків мають встановити антисептики, а також забезпечити відвідувачів одноразовими серветками та рукавичками. Їсти та пити на місці продажу досі заборонено. Усі обов'язково мають бути в масках і дотримуватися півтораметрової дистанції. Персонал зобов'язали щодня вимірювати температуру. А всі використані засоби індивідуального захисту мають бути зібрані та утилізовані згідно із санітарними нормами.

Навчальний рік в українських школах завершать дистанційно. Так розпорядилися в Міносвіти. До кінця травня для учнів проводитимуть онлайн-уроки. Вчителі мають виставити підсумкові атестації за поточними і тематичними оцінками. А до 15 червня школи повинні оформити всі свідоцтва та атестати. Табелі надішлють електронною поштою, а на руки видадуть у вересні. Екзамени для четвертих та дев'ятих класів скасували, а одинадцятикласникам державну атестацію виставлять за результатами ЗНО. Коли саме проведуть тестування - поки що не повідомляють. Останні дзвоники та випускні бали не проводитимуть, тож випускникам радять утриматися від неофіційних святкувань.