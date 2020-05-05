Села Івано-Франківщини потерпаютьвід нестачі ліків та обладнання [ Редактировать ]
Допомога доброчинців часто єдине, на що можуть сподіватися українські медики. У селах Івано-Франківщини ситуація катастрофічна: там бракує геть усього. На щастя, волонтери не полишають медичні заклади у біді і бодай скромними зусиллями намагаються полегшити життя лікарям та пацієнтам в умовах пандемії. Докладніше - мої колеги.
Респіратори чотири штуки, дезінфектори, захисний халат багаторазового використання, щитки і окуляри.
З ущерть заповненим багажником прикарпатські волонтери вирушають в дорогу. Їдуть у гірський район - Рожнятівський. Він серед п'ятірки лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом. Потрапити туди - завдання непросте - кілометри суцільного бездоріжжя. Перша зупинка - медпункт у селі Лоп'янка. Медики здивовані - волонтери в них вперше.
- Це окуляри ми вам даємо, респіратори. Це ко два захист це від вірусів, рукавички. - Рукавички щонайпотрібніше бо міняємо їх часто.
Фельдшер та медсестра в цьому медпункті обслуговують майже дві тисячі людей. Виклики приймають щодня. Медики розповідають: їм пощастило. Місцевий підприємець закупив одноразові маски, бахили, рукавички, антисептики. І навіть один захисний костюм!
Даніїла, патронажна медсестра ФАПу села Лоп'янка:
Медицина в теперішній час дуже бідна. Використовуємо ті запаси, що мали використали. Кожен день ходимо в село на виклики. Все закінчується.
А це село Луги, глибоко в долині. З благ цивілізації: магазини, мобільний зв'язок і ось ця амбулаторія, яка обслуговує кілька сіл. Медсестра каже - мають одні захисні окуляри - на п'ятьох працівників. Про щитки та одноразові костюми - взагалі не чули.
Галина Гутак, медсестра села Луги:
Подають, але в маленькій кількості. Ми би хотіли що побільше волонтерів приїздило до нас. Допомагали нам. Бо гірські села тут просто край. Нічого не доїздить.
А ще в багатьох гірських селах немає жодної аптеки. На період карантину без транспорту - люди опинились у "фармацевтичній блокаді".
Євгенія Бардяк, волонтерка:
Часто самі медики повинні закуповувати ліки для того, щоб давати.
Богдан, житель села Грабівка:
Немає таких магазинів щоб купили. Нігде нема.
Протягом місяця волонтери об'їхали чотири десятки гірських сіл. Кажуть: не очікували, що ситуація настільки критична. Працівники фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій - беззахисні перед пандемією.
Євгенія Бардяк, волонтерка:
На почату квітня то засобів індивідуального захисту в цих громадах не було. Не було навіть банальних респіраторів. В одній із амбулаторій медики сказали що їм дали захисні щитки які мають матове скло. Тобто лікар не може нічого бачити крізь нього.
Тутешні медики просять допомагати не тільки їхнім колегам у містах. А й сільським амбулаторіям, адже перед ними постають не менші виклики.
по теме
Підприємства Group DF забезпечують лікарів апаратами ШВЛ та засобами індивідуального захисту
Формувати запас масок, рукавичок та антисептиків допомагають небайдужі. Зокрема, на Житомирщині - це підприємства титанового бізнесу.
COVID-19 в Україні: медики опинились під загрозою
Під загрозою - українські медики. На COVID-19 захворіли майже 2 тисячі лікарів - понад 20 відсотків від загальної кількості інфікованих в Україні. Це один із найвищих показників в Європі
У полоні карантину: в українських лікарнях не проводять планові операції та медогляд
В українських лікарнях вже більше місяця не проводять планові операції, відмовляють у госпіталізації та медогляді. Заборону уряд ввів ще на початку пандемії
Боротьба з коронавірусом: Віктор Медведчук та Оксана Марченко активно допомагають лікарням по всій Україні
Тисячі медиків по всій Україні воюють з невидимим ворогом - коронавірусом. Нестача масок, елементарних засобів захисту
В Івано-Франківську захворіли чотири сотні медиків
Понад чотириста медиків захворіли в Івано-Франківську. Кожен четвертий з них сімейний лікар. Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я. Коронавірус по всій області поки підтвердили у 53 медиків.