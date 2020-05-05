Допомога доброчинців часто єдине, на що можуть сподіватися українські медики. У селах Івано-Франківщини ситуація катастрофічна: там бракує геть усього. На щастя, волонтери не полишають медичні заклади у біді і бодай скромними зусиллями намагаються полегшити життя лікарям та пацієнтам в умовах пандемії. Докладніше - мої колеги.

Респіратори чотири штуки, дезінфектори, захисний халат багаторазового використання, щитки і окуляри.

З ущерть заповненим багажником прикарпатські волонтери вирушають в дорогу. Їдуть у гірський район - Рожнятівський. Він серед п'ятірки лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом. Потрапити туди - завдання непросте - кілометри суцільного бездоріжжя. Перша зупинка - медпункт у селі Лоп'янка. Медики здивовані - волонтери в них вперше.

- Це окуляри ми вам даємо, респіратори. Це ко два захист це від вірусів, рукавички. - Рукавички щонайпотрібніше бо міняємо їх часто.

Фельдшер та медсестра в цьому медпункті обслуговують майже дві тисячі людей. Виклики приймають щодня. Медики розповідають: їм пощастило. Місцевий підприємець закупив одноразові маски, бахили, рукавички, антисептики. І навіть один захисний костюм!

Даніїла, патронажна медсестра ФАПу села Лоп'янка:

Медицина в теперішній час дуже бідна. Використовуємо ті запаси, що мали використали. Кожен день ходимо в село на виклики. Все закінчується.

А це село Луги, глибоко в долині. З благ цивілізації: магазини, мобільний зв'язок і ось ця амбулаторія, яка обслуговує кілька сіл. Медсестра каже - мають одні захисні окуляри - на п'ятьох працівників. Про щитки та одноразові костюми - взагалі не чули.

Галина Гутак, медсестра села Луги:

Подають, але в маленькій кількості. Ми би хотіли що побільше волонтерів приїздило до нас. Допомагали нам. Бо гірські села тут просто край. Нічого не доїздить.

А ще в багатьох гірських селах немає жодної аптеки. На період карантину без транспорту - люди опинились у "фармацевтичній блокаді".

Євгенія Бардяк, волонтерка:

Часто самі медики повинні закуповувати ліки для того, щоб давати.

Богдан, житель села Грабівка:

Немає таких магазинів щоб купили. Нігде нема.

Протягом місяця волонтери об'їхали чотири десятки гірських сіл. Кажуть: не очікували, що ситуація настільки критична. Працівники фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій - беззахисні перед пандемією.

Євгенія Бардяк, волонтерка:

На почату квітня то засобів індивідуального захисту в цих громадах не було. Не було навіть банальних респіраторів. В одній із амбулаторій медики сказали що їм дали захисні щитки які мають матове скло. Тобто лікар не може нічого бачити крізь нього.

Тутешні медики просять допомагати не тільки їхнім колегам у містах. А й сільським амбулаторіям, адже перед ними постають не менші виклики.