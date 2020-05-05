Ізраїль розробив пасивну вакцину від коронавірусу [ Редактировать ]
Ізраїль розробив пасивну вакцину від коронавірусу. Про це повідомило видання "Jerusalem Post". Дослідницька група в ізраїльському Інституті біологічних досліджень заявила - виявлені ними антитіла атакують і нейтралізують коронавірус в організмі.
Нині інститут уже працює над патентом для своєї пасивної вакцини та планує отримати право на її комерційну розробку. Слід зазначити, що клінічно випробуваних ліків чи вакцини проти CОVID-19 наразі не існує. За оцінками ВООЗ, на такі тестування може піти щонайменше півтора року.
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