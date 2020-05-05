Коронавірус в Україні іде на спад: оптимістична статистика [ Редактировать ]
Коронавірус в Україні іде на спад. У половині областей одужують більше, аніж інфікуються. Така доволі оптимістична статистика за останню добу.
Приміром, у понеділок зафіксовано найнижчий за останній час відсоток українців, які заразилися COVID-19 - усього 366 людей. А загалом від початку епідемії в Україні інфікувалися понад 12 з половиною тисяч. Із них досі хворіють більш як 10 тисяч. Вилікувалися не повні дві тисячі, а померли 316 українців. В областях - ситуація незмінна. За кількістю інфікованих - лідирує Буковина, Київ і Прикарпаття.
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