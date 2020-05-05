І хоча офіційно влада в Україні локдаун не скасовувала, люди в усіх областях уже самовільно виходять із карантину. При чому в уряді анонсують тривалий режим обмежень - і після 22 травня просять не розслаблятися - принаймні носити маски й дотримуватись дистанції. Та все-таки українці правила порушують.

Наші кореспонденти вирішили перевірити, що ж відбувається в Одесі та Івано-Франківську.

Це центральна площа Івано-Франківська - Вічевий майдан. Сотні містян гуляють вулицями, відпочивають чи катаються на велосипедах. Єдине, що тут нагадує про карантин, - хіба поодинокі жителі в масках.

- А чого без масок? - Забув дома. - А чого гуляєте в карантин? - Идем уже домой.

Не втрималась і вийшла погуляти із сином і Христина. Каже: тривалий час дотримувалась карантину, та останніми днями вдома не всидіти.

Христина, жителька Івано-Франківська:

Я в певній мірі, щоб карантин в певній мірі трохи продовжився. Нехай буде послаблення, але просто так взяти і в один день відмінити його повністю - це призведе до чогось поганого.

Василь у черзі за кавою. Не приховує - самоізоляції не дотримувався.

Василь, житель міста Івано-Франківська:

Виходив із самого початку, а зараз частіше.

Ось це кафе відчинилося на початку тижня. Каву та їжу готують лише "із собою".

Любов, працівниця кафе:

Треба працювати, заробляти, нема за що сидіти.

Біля ресторанів столики, монтують літні майданчики. Є й такі, що відчинилися повністю.

Ми як магазин товарів. - Як магазин товарів продаєте футболки, це все? - Не можу дати коментарі.

Забули про карантин і молодята. Весільну фотосесію організували на виході з РАЦСу.

- Не боїтесь вірусу? - Ні не боїмось. - А як будете святкувати? - Ніяк, дома.

Підтримав мера Черкас і очільник Івано-Франківська. Він теж за скасування карантину. І теж отримав за це кримінальне провадження.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Це велика несенітниця. Відкрили справу, начебто за те, що я дозволив працювати ринкам.

Нагадаємо, область лідирує за кількістю летальних випадків через коронавірус. 57 смертей, із яких шість за останні три дні. На Івано-Франківщині офіційно підтверджено вже 1015 випадків захворювання.

А це вже Одеса: курортний район "Аркадія". На першотравневі свята соцмережі облетіли ось такі кадри: біля кафе натовпи людей, безпечної дистанції ніхто не дотримується, засобів індивідуального захисту майже ні на кому немає. Відкриті навіть деякі магазини і працюють розважальні атракціони.

Чи то через резонанс, чи то просто свята закінчилися, та сьогодні тут усе інакше. Немає вже такої кількості відпочивальників, а кафе, якщо й працюють, то лише в режимі замовлень із собою. А ще багато нарядів поліції.

Юрій Патроніка, співробітник ГУНП в Одеській області:

Людей предупреждаем, проводим проф-беседу с ними, чтобы они не гуляли, ходили на расстоянии друг от друга даже если и гуляют - это тоже неправильно то, что они гуляют.

Утім, подекуди біля ресторанів усе-таки вишикуються черги, люди стоять впритул одне до одного. На запитання - чому одесити поводяться дещо легковажно, відповідають із гумором.

Міна Жаворонкіна, жителька Одеси:

Естественно. А что ж вы хотели? Одесса всегда отличалась от всех городов испокон веков и поэтому мы решили, что нужно немножко расслабиться.

Така сама ситуація й на іншому одеському пляжі - "Ланжерон". Маски майже ніхто не носить. Місцева жителька Ірина каже: надіває її, тільки коли перебуває у приміщенні чи місцях великого скупчення людей.

Ірина Ратушна, жителька Одеси:

Вначале люди все придерживались режима, сидели, в основном, дома, но сейчас более-менее как бы уже стабилизируется, спокойно все, в новостях тоже передают, что как-то карантин заканчивается - ну, меньше как бы стали люди болеть вроде.

Утім, статистика свідчить про протилежне. Приміром, третього травня Одещина вийшла на перше місце в країні за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус: протягом доби там виявили 80 інфікованих.