COVID-19 в Україні: громадяни порушують правила карантину [ Редактировать ]
І хоча офіційно влада в Україні локдаун не скасовувала, люди в усіх областях уже самовільно виходять із карантину. При чому в уряді анонсують тривалий режим обмежень - і після 22 травня просять не розслаблятися - принаймні носити маски й дотримуватись дистанції. Та все-таки українці правила порушують.
Наші кореспонденти вирішили перевірити, що ж відбувається в Одесі та Івано-Франківську.
Це центральна площа Івано-Франківська - Вічевий майдан. Сотні містян гуляють вулицями, відпочивають чи катаються на велосипедах. Єдине, що тут нагадує про карантин, - хіба поодинокі жителі в масках.
- А чого без масок? - Забув дома. - А чого гуляєте в карантин? - Идем уже домой.
Не втрималась і вийшла погуляти із сином і Христина. Каже: тривалий час дотримувалась карантину, та останніми днями вдома не всидіти.
Христина, жителька Івано-Франківська:
Я в певній мірі, щоб карантин в певній мірі трохи продовжився. Нехай буде послаблення, але просто так взяти і в один день відмінити його повністю - це призведе до чогось поганого.
Василь у черзі за кавою. Не приховує - самоізоляції не дотримувався.
Василь, житель міста Івано-Франківська:
Виходив із самого початку, а зараз частіше.
Ось це кафе відчинилося на початку тижня. Каву та їжу готують лише "із собою".
Любов, працівниця кафе:
Треба працювати, заробляти, нема за що сидіти.
Біля ресторанів столики, монтують літні майданчики. Є й такі, що відчинилися повністю.
Ми як магазин товарів. - Як магазин товарів продаєте футболки, це все? - Не можу дати коментарі.
Забули про карантин і молодята. Весільну фотосесію організували на виході з РАЦСу.
- Не боїтесь вірусу? - Ні не боїмось. - А як будете святкувати? - Ніяк, дома.
Підтримав мера Черкас і очільник Івано-Франківська. Він теж за скасування карантину. І теж отримав за це кримінальне провадження.
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:
Це велика несенітниця. Відкрили справу, начебто за те, що я дозволив працювати ринкам.
Нагадаємо, область лідирує за кількістю летальних випадків через коронавірус. 57 смертей, із яких шість за останні три дні. На Івано-Франківщині офіційно підтверджено вже 1015 випадків захворювання.
А це вже Одеса: курортний район "Аркадія". На першотравневі свята соцмережі облетіли ось такі кадри: біля кафе натовпи людей, безпечної дистанції ніхто не дотримується, засобів індивідуального захисту майже ні на кому немає. Відкриті навіть деякі магазини і працюють розважальні атракціони.
Чи то через резонанс, чи то просто свята закінчилися, та сьогодні тут усе інакше. Немає вже такої кількості відпочивальників, а кафе, якщо й працюють, то лише в режимі замовлень із собою. А ще багато нарядів поліції.
Юрій Патроніка, співробітник ГУНП в Одеській області:
Людей предупреждаем, проводим проф-беседу с ними, чтобы они не гуляли, ходили на расстоянии друг от друга даже если и гуляют - это тоже неправильно то, что они гуляют.
Утім, подекуди біля ресторанів усе-таки вишикуються черги, люди стоять впритул одне до одного. На запитання - чому одесити поводяться дещо легковажно, відповідають із гумором.
Міна Жаворонкіна, жителька Одеси:
Естественно. А что ж вы хотели? Одесса всегда отличалась от всех городов испокон веков и поэтому мы решили, что нужно немножко расслабиться.
Така сама ситуація й на іншому одеському пляжі - "Ланжерон". Маски майже ніхто не носить. Місцева жителька Ірина каже: надіває її, тільки коли перебуває у приміщенні чи місцях великого скупчення людей.
Ірина Ратушна, жителька Одеси:
Вначале люди все придерживались режима, сидели, в основном, дома, но сейчас более-менее как бы уже стабилизируется, спокойно все, в новостях тоже передают, что как-то карантин заканчивается - ну, меньше как бы стали люди болеть вроде.
Утім, статистика свідчить про протилежне. Приміром, третього травня Одещина вийшла на перше місце в країні за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус: протягом доби там виявили 80 інфікованих.
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