Рожеві фламінго тепер в Україні. На Миколаївщині люди стали свідками дивної для України ситуації. Невеличка зграя екзотичних птахів облюбувала місцевий лиман. І хоча побачити їх щастить не всім, наша Марина Михайловська змогла їх навіть зафільмувати.

Бачу, що щось їдять, шукають на дні. Фільтрують воду.

Граційні, витончені та неквапливі. Рожеві фламінго - такі, як на картинках із райських островів. А втім це Тилігульський лиман.

Наталія, жителька Одеси:

Фламинго увидела. Настоящие. Розовые. С черным - как положено. Эмоции переполняют. За все годы, что я прожила в Одессе, я никогда не видела фламинго на Тилигульском лимане.

Інна, жителька Одеси:

Сегодня нет солнца, они не в таком диапазоне светятся. Но вообще очень красиво, завораживающе.

Тилігульський лиман розташований на межі Миколаївської та Одеської областей. Сюди щороку прилітає багато різновидів птахів. Утім, фламінго вперше. Зграю побачили ще 2 травня поблизу курортної зони.

Олег Деркач, директор Регіонального ландшафтного парку "Тилігульський":

Людська активність останні місяці послабла. Всі на карантині. Курортна зона Коблево, величезна кількість людей, машин, феєрверки. А тут тиша і вони знайшли собі затишні місця.

Фламінго полюбляють країни зі спекотним кліматом. Їх можна зустріти на Казахських озерах. У Європі вони гніздяться на півдні Франції, Іспанії та на острові Сардинія. Через посуху та обміління солоність Тилігульського лиману зросла, тож водойма стала цілком придатною для того, щоб фламінго могли поживитися тут після довгого перельоту. Утім, в Україні вони транзитні гості. Після відпочинку полетять далі.

Ігор Гержик, орнітолог Українського товариства охорони птахів:

Для них це не зовсім місця в межах їхнього ареола, де можна було б гніздитися. І площа маленька, і багато факторів для занепокоєння. Але, щоб підгодуватися, їм цього достатньо.

На скільки ще затримаються в наших краях екзотичні птахи, невідомо. За останні десятиліття в Україну прилітали хіба поодинокі фламінго.