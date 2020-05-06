Бум нових технологій: у США замовлення доправляють роботи

Навіть ті вашингтонські крамниці, які не закрилися на карантин, переживають зараз не найкращі часи. Тут сподівалися, що прибутки перекриють усі витрати на антисептики і маски, та ще й вдасться заробити