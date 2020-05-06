Сирійські біженці змайстрували робота-дезінфектора [ Редактировать ]
У Йорданії умільці змайстрували з конструктора робота-дезінфектора. Механізм автоматично видає порцію рідини. Достатньо піднести руки - і спрацьовує сенсор.
Автори винаходу - мешканці табору для біженців. Вони пройшли курси з інженерії та робототехніки. І вирішили допомогти спільноті переселенців. Більшість шукачів притулку - сирійці, які тікали із зон бойових дій.
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